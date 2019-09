Aktor ber om 13 års fengsel for voldtektstiltalt gynekolog

En gynekolog i 50-årene fra Romerike er tiltalt for voldtekt av sju pasienter. Aktor mener mannen må dømmes til 13 års fengsel.

Aktor og statsadvokat Tomasz Edsberg mener de fornærmedes forklaringer støtter opp om hverandre og la ned påstand om 13 års fengsel for tiltalte i Nedre Romerike tingrett tirsdag, skriver Romerikes Blad.

Den mannlige gynekologen i 50-årene er tiltalt for voldtekt av sju pasienter og forsøk på voldtekt av en åttende pasient mens de satt i gynekologstolen. Han er også tiltalt for skremmende og plagsom opptreden overfor én kvinne, samt for å ha vært seksuelt krenkende i ord og atferd overfor en annen. Overgrepene skal ha skjedd i perioden mellom 2008 og 2016.

Gynekologen har hele tiden nektet straffskyld på samtlige punkter. Onsdag skal hans forsvarere holde prosedyre og legge ned sin påstand.

I tingretten tirsdag sa medaktor og politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm at voldtekt er en svært krenkende handling, men at saken også har en tilleggsdimensjon som handler om misbruk av stilling, og utnyttelse av personer i en sårbar posisjon.

– Flere av de fornærmede sliter med skuffelse og skam over seg selv, og flere har unngått å gå til gynekolog i ettertid, sa Bergsholm, som la til at lovbruddene samlet sett ville ha kvalifisert til en fengselsstraff på over 30 år.

