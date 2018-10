Aktor ber om 13 års forvaring for overgrepstiltalt lokalpolitiker

Påtalemyndigheten ber om 13 års forvaring for en tidligere politiker som er tiltalt for overgrep mot tre gutter over en periode på 20 år.

I løpet av rettssaken har den folkevalgte lokalpolitikeren i 40-årene fått høre anklager om flere hundre overgrep mot mindreårige gutter. Det yngste offeret skal ha vært fem år, og denne gutten er fortsatt i barneskolealder, ifølge Bergens Tidende. Tiltalte har nektet straffskyld.

Mandag var det klart for prosedyrer i saken. Aktor og statsadvokat Rudolf Christoffersen påpekte at han anser tiltaltes forklaringer, i retten og til politiet, som svært lite troverdige.

Aktor gikk inn for forvaringsdom, fordi han mener «vanlig fengsel» ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot tiltalte.

– Tiltalte nekter skyld og mener han ikke trenger behandling. Og uten behandling øker risikoen for gjentakelse, sa Christoffersen ifølge BT.

Mannen ble pågrepet hjemme i april i fjor. Da var han aktiv i både kommune- og fylkesstyre for sitt parti.

(©NTB)

Mest sett siste uken