Aktor ber om 14 års fengsel etter Ålesund-drap

Påtalemyndigheten mener 30-åringen som knivstakk og drepte Robin André Svendsen (29) på åpen gate i Ålesund i februar, bør dømmes til 14 års fengsel.

Statsadvokat og aktor Jogeir Nogva la ned sin påstand om straff i retten onsdag, skriver Sunnmørsposten. Den tiltalte 30-åringen har innrømt at han stakk Svendsen med kniven, men har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen som går på forsettlig drap.

– Vi vil ikke hevde at det ble gjort med hensikt. Men han har gjort et valg og visst om risikoen, og likevel utførte handlingen. Vi vil hevde at tiltalte hadde en bevissthet om at handlingen mest sannsynlig kunne medføre død, sa Nogva i sin prosedyre.

Hendelsen skjedde i en gate på Brunholmen i Ålesund rundt klokka 16.45 mandag 26. februar. Den tiltalte 30-åringen var ruset og hadde med seg en kniv som han brukte til å stikke Svendsen i hånden og brystregionen med.

– Dette er en skremmende kniv som får tankene over på soldater. Kniven kan gjøre potensiell skade, og den er laget som et potensielt drapsvåpen. Det skjer en overlevering av kniv, tiltalte bærer den med seg i skjul. Når en bærer med seg en slik kniv, skjuler den i jakka, så må en legge til grunn at tiltalte har hatt en bevissthet om at han har hatt med seg noe som er livstruende, sa Nogva i retten, ifølge Sunnmørsposten.

(©NTB)

