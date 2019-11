Aktor ber om 14 års fengsel for mann som er tiltalt for nettovergrep mot 256 barn

Aktor ber om 14 års ubetinget fengsel for mannen i 40-årene som er tiltalt for nettovergrep mot 256 barn. Mannen har erkjent straffskyld.

– Tiltalte har kynisk utnyttet 256 barn for egen tilfredsstillelses skyld. Mange av barna har gitt uttrykk for at de hadde problemer, men det har ikke fått tiltalte til å avslutte kontakten, sa aktor Carl Graff Hartmann i sin prosedyre i Nedre Romerike tingrett fredag, skriver Romerikes Blad.

Mannen, som har brukt kallenavnene «Gangstaboy» og «Stine H» for å få kontakt med barn fra hele landet gjennom chatteprogrammene Skype og Omegle, er tiltalt for til sammen 454 seksuelle overgrep mot 256 barn. Det er også 48 fornærmede i Sverige og en i Finland.

