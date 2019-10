Aktor ber om forvaring for overgrepstiltalt mann

Saken går for Sør-Trøndelag tingrett. Arkivfoto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Aktor ber om at en mann i Trondheim som er tiltalt for overgrep mot et titalls jenter, blir dømt til 15 års forvaring.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Statsadvokat Kaia Strandjord la i Sør-Trøndelag tingrett onsdag ned påstand i det som omtales som den største nettovergrepssaken i Trøndelag, skriver Adresseavisen. Mannen er tiltalt for overgrep mot 48 jenter, samt oppbevaring av store mengder overgrepsbilder. Strandjord ber om en minstetid på ti års forvaring. Påtalemyndigheten mener at vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok til å ivareta samfunnsvernet. – Tiltalte har av rettspsykiaterne fått diagnosen pedofili, og i det ligger det et personlighetsavvik som vanskelig lar seg korrigere. Det høyner risikoen for at han kan begå nye straffbare forhold, sa Strandjord. Mannen har erkjent delvis straffskyld for 59 av de over 70 tiltalepunktene. Bistandsadvokat Lillie Marie Brimi la ned påstand om at tiltalte må betale totalt over en million kroner i erstatning til ti av jentene, melder NRK. (©NTB)