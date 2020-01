Aktor ber om ti års fengsel for Nokas-dømt hasjsmugler

Aktor ber om at Nokas-dømte Alf Henrik Christensen (57) dømmes til ti års fengsel for smugling av mer enn hundre kilo hasj fra Danmark til Norge i fjor sommer.

Da rettssaken ble avsluttet onsdag, la aktor Leif Aleksandersen ned påstand om ti års fengsel for den Nokas-dømte 57 åringen fra Arendal, melder Fædrelandsvennen.

Christensen og tre andre menn møtte mandag 6. januar i Aust-Agder tingrett, tiltalt for smugling av 122 kilo hasj i 7. august i fjor.

En 53-åring og to menn på henholdsvis 47 og 44 år er også tiltalt for smuglingen. Alle fire er også tiltalt for smugling av 50 kilo hasj 14. juli samme år.

57 år gamle Christensen, som var sjåfør under Nokas-ranet, ble pågrepet da han og den tiltalte 53-åringen la til kai med en speedbåt i Tvedestrand i august i fjor. I båten fant politiet 122 kilo hasj som mennene hadde fraktet med seg fra Hirtshals i Danmark.

Påtalemyndigheten mener de fire tiltalte kan dømmes som en organisert gruppe, noe som kan bety dobbel fengselsstraff. Christensen har erkjent straffskyld for de 122 kiloene.

Hans forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier at Christensen ikke erkjenner straffskyld for de 50 kiloene.

– Vi avventer hva domstolen kommer til. Avgjørende vil være hva domstolen finner bevist om mengde narkotika, skriver Klomsæt en kommentar til Fædrelandsvennen.

Aktor ba også om 12 års fengsel for 53-åringen, ni års fengsel for 44-åringen og seks års fengsel for den tidligere ustraffede 47-åringen.

