Aktor: De samlede bevisene peker mot Bertheussen

Statsadvokat Marit Formo avsluttet aktoratets skyldprosedyre onsdag med å konkludere at det samlede bevisbildet peker mot Laila Anita Bertheussen.

Etter en svært grundig skyldprosedyre, hvor hun gikk gjennom alle punkter i tiltalen steg for steg, konkluderte Formo med at påtalemyndigheten ikke hadde kunnet trekke noen annen konklusjon enn at Bertheussen var skyldig på alle punkter i tiltalen.

– Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at det er tiltalte som er gjerningspersonen, avsluttet Formo.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle punkter og hevder at noen andre må ha stått bak forholdene som er omtalt i tiltalen.