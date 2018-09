Ålgård-drapet: 30-åring dømt til 13 års fengsel

En 30 år gammel mann fra Ålgård er i Jæren tingrett dømt til 13 års fengsel for å ha drept 26 år gamle Kjetil Kilen Aase 12. august i fjor.

Dommen er ett år lengre enn aktors påstand. 30-åringen er i tillegg dømt til å betale hver av foreldrene 200.000 kroner i oppreisningserstatning, melder Stavanger Aftenblad.

30-åringen er dømt for å ha kvalt Kilen Aase under en fest som pågikk over halvannet døgn i en omsorgsleilighet for personer med problemer innen rus og psykiatri. 26-åringen ble funnet død på badet i leiligheten om formiddagen lørdag 12. august i fjor.

Ifølge tiltalen ble 26-åringen kvalt ved at det ble puttet gasbind ned i halsen på ham. 30-åringen ble også dømt for å ha mishandlet liket.

– Det er særdeles skjerpende omstendigheter i denne saken. Handlingen er begått mot en vergeløs person, uprovosert og uten foranledning, sa statsadvokat Folke Åmlid i sin prosedyre i forrige uke.



