Ålgård: Drapssiktet kjente kvinnen – nekter straffskyld

Mannen i 30-årene som er siktet for drap på en kvinne i 60-årene på Ålgård på Jæren, nekter straffskyld. Han og avdøde kjente hverandre, men var ikke i familie.

Det opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Kvinnen ble funnet skadd i en brennende bolig på Ålgård på Jæren sent mandag kveld og ble senere erklært død på Stavanger universitetssjukehus.

– Det startet med at politiet blir varslet om brannen i en bolig. Nødetatene rykket ut og hentet ut en kvinne fra boligen. Hun var påført skader som ikke er forenlig med brannskader, sier politiadvokat Fredrik Soma.

En mann ble pågrepet i et annet hus etter en omfattende aksjon og ble siktet for drap. Mannen er kjent for politiet, men Soma vil ikke utdype på hvilken måte.

Når det gjelder forbindelsen mellom de to, sier Soma at det ser ut til å være en relasjon mellom dem, men at de ikke er i familie.

– Vi jobber med å finne ut av det, men det er fortsatt tidlig, sier Soma.

Flere vitner er allerede avhørt, og det arbeidet fortsetter med full tyngde. Det er også planlagt nye avhør med den siktede i løpet av dagen, sier Soma.

