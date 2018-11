Alkoholbruk skaper problemer for arbeidsgivere

En av fire arbeidsgivere har opplevd negative konsekvenser av ansattes alkoholbruk, viser en undersøkelse Norstat har gjort for organisasjonen Av-og-til.

På spørsmålet: Har dere noen gang opplevd negative konsekvenser av ansattes alkoholbruk på eller i etterkant av arrangementer i jobbgregi? svarte 26 prosent ja, 72 prosent nei. I alt 600 bedriftsledere fra privat sektor er spurt.

– Vi vet at risikoen for seksuell trakassering øker og at mange ansatte ikke føler seg velkomne når det er høyt forbruk av alkohol på arrangementer i jobbsammenheng, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til til P4.

Ifølge organisasjonen så skjer hver femte drikkeanledning i jobbrelaterte sammenhenger og mange går over egne og andres grenser når promillen stiger.

Eriksrud tror også det er mange hendelser som arbeidsgiver ikke får vite om, og at mørketallene derfor er store.

– Jeg tror ubehagelige opplevelser knyttet til alkoholbruk gjelder enda flere enn det som kommer fram i denne undersøkelsen, sier hun.

