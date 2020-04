Alkoholserveringen i Oslo åpner 6. mai

Byrådet i Oslo opphever skjenkeforbudet i Oslo fra onsdag 6. mai.

Ølkranene i Oslo ble stengt 21. mars etter at kontroller viste at flere steder ikke klarte å følge smittevernreglene, blant annet om avstand. Men torsdag opplyser byrådet i en pressemelding at øltørste Oslo-borgere igjen kan nyte sin utepils i hovedstaden fra onsdag neste uke.

– Tiltakene vi har satt inn, har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Han presiserer at selv om det nå blir tillatt med skjenking, er det ikke fritt fram for serveringsstedene.

– Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Johansen.

Da ølkranene ble stanset var allerede rundt 90 prosent alle serveringssteder med skjenkebevilling stengt som følge av de nasjonale smittevernreglene som ble innført 12. mars.

– Vi har samarbeidet tett med bransjen for å komme fram til noen enkle og tydelige retningslinjer som bransjen kan forholde seg til. I dag har byrådet vedtatt en ny forskrift og sendt ut en veileder til bransjen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

