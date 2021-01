De to siste personene som var savnet etter hyttebrannen i Andøy, er funnet omkommet, bekrefter politiet. Totalt er fem personer bekreftet omkommet.

– Det er med tungt hjerte vi nå konstaterer at denne brannen har krevd fem menneskeliv. Politiet er lettet over at vi har klart å finne de som var savnet, men dette er en tung dag for de berørte og lokalsamfunnet, opplyser politiet i en pressemelding.

Ingen av de omkomne er identifisert ennå. Politiet fortsetter arbeidet på stedet, og etterforskningen dreier mot å avklare brannårsak.

