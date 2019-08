Alle fra ulykkeshelikopteret er funnet

Personen som var savnet etter at helikopteret i Alta styrtet lørdag, ble funnet lørdag kveld, opplyser politiet til VG.

Politiet opplyser sent lørdag kveld at alle de seks som befant seg helikopteret som styrtet i Alta er gjort rede for. Det er operasjonsleder Jannicke Silseth Eide som opplyser det til VG.

Fire personer er bekreftet omkommet og én er kritisk skadd etter ulykken som skjedde i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Lenge var en sjette person savnet, men vedkommende ble funnet klokka 21.41 lørdag kveld, opplyser operasjonslederen.

Politiet hadde lørdag kveld ikke informasjon om tilstanden til den siste personen som var funnet.

