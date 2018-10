Alle norske F-35-fly ble satt på bakken - fikk klarsignal kort tid senere

Hele den norske F-35-flåten ble satt på bakken etter flykrasj i Sør-Carolina. Nå er alle flyene sjekket og flyforbudet opphevet.

Alle norske F-35-fly ble onsdag morgen satt på bakken etter en flykrasj i Sør-Carolina i september, skrev TV 2.

Klokken 17 ble Nettavisen kontaktet av pressetalsmann Roar Vold i Forsvaret som kunne informere om at alle flyene hadde blitt inspisert.

- Vi har gått over alle flyene våre og ikke funnet noen feil. Dermed er flyforbudet opphevet, forteller Vold.

Det amerikanske programkontoret Joint Program Office (JPO) opplyste i en pressemelding at samtlige av flyene måtte inspiseres i løpet av de neste 24 til 48 timene, ifølge TV 2.

– Jeg kan bekrefte at Forsvarsmateriell, som står for dette, gjør det samme, sa Vold til NTB litt over klokken halv 5.

Norge har ifølge TV 2 ni F-35 kampfly på Ørland flystasjon, og Luftforsvaret har testet alle disse operativt med suksess.

ULYKKEN: Her stiger røyken etter at et F-35-fly i september krasjet i North Carolina. Piloten fikk skutt seg ut i tide.

Det var 28 september at et F-35-fly ble fullstendig ødelagt under trening i South Carolina i USA. Piloten skjøt seg ut, og kom uskadd fra hendelsen.

Det ble i etterkant innført et materiellsikkerhetspåbud på alle norske F-35-fly. Dette ble senere trukket tilbake etter at alle de nødvendige inspeksjonene hadde blitt fullført.

Saken oppdateres.

Mest sett siste uken