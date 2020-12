Alle reisende inn i Norge må registrere seg

Alle som vil reise inn til Norge må registrere personopplysningene sine i en smitteverndatabase regjeringen har opprettet.

Regjeringen jobber med å etablere et digitalt system for å registrere reisende inn til Norge for å bedre smittekontrollen. Systemet skal etter planen tas bruk fra 1. januar.

– Alle som ønsker å komme til Norge, må registrere blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle, også norske statsborgere, skal registrere seg i dette systemet, sa justisminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse onsdag.

– Det kommer til å ha veldig stor betydning for helsesektoren når det gjelde smittevern og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben de har med å ettergå brudd på karantenebestemmelsene, sier justisministeren.

