Alle studenter og ansatte ved Politihøgskolen i karantene

På grunn av omfattende kontakt med mistenkte koronasmittebærere har Politihøgskolen bestemt seg for å sette samtlige ansatte og studenter i karantene.

Dette gjelder med tilbakevirkende kraft til torsdag 12. mars, skriver Politiforum.

550 personer er dermed i karantene fram til torsdag 26. mars. Bakgrunnen er at seks instruktører ved leiroppholdet for tredjeårsstudenter i Stavern og sju instruktører ved Politihøgskolen i Kongsvinger meldte om at de hadde symptomer på koronaviruset. Gjennom ulike omstendigheter har disse vært i kontakt med en rekke andre studenter og instruktører.

