Alle unødvendige reiser frarådes fram til 1. oktober

Reiserådet der Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, forlenges fram til 1. oktober.

Tidligere har det vært varslet at dette rådet skulle gjelde fram til 20. august.

– Situasjonen tilsier at vi viderefører det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Verden står midt i en pandemi. Når jeg fortsatt sier at vi er langt fra en normalsituasjon, så er det fordi smittesituasjonen endrer seg raskt. Vi ser at det er økende smittenivå i svært mange land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Reiserådet vil først oppheves når smittesituasjonen tilsier det.

Det er gjort unntak for land i EØS/Schengen-området som oppfyller smittekriterier. Disse betegnes nå som gule, og innreise medfører ikke karanteneplikt.

Utenriksministeren påpeker at unntak fra reiserådet ikke er en oppfordring til nordmenn om å reise utenlands.

– Hver enkelt må tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise, understreker hun.

