Alpinanleggene ber regjeringen om krisepakkeredegjørelse

Stortinget er enige om at sesongbedrifter trenger en egen løsning i regjeringens krisepakke. Alpinanleggenes Landsforening forventer at regjeringen følger opp.

– Vi er glade for at Stortinget har satt seg inn i vår helt spesielle situasjon. Nå har våre medlemmer klare forventninger til at regjeringen følger opp beskjeden fra Stortinget, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Ifølge ALF har det at alpinanleggene ble pålagt å stenge midt i høysesongen som en følge av koronapandemien, gitt et omsetningstap på 400 millioner kroner. Når koronarestriksjonene lettes på er snøen borte og anleggene kan ikke åpne igjen. Dermed er det ingen mulighet for anleggene å hente inn den tapte omsetningen.

De ber regjeringen om en klargjøring om Stortingets føringer om at sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven betyr at alpinanleggene kan periodisere sine faste kostnader i sommerhalvåret til mars og april, innenfor ordningens varighet og hvor alpinanleggene har tapt sine inntekter.

Alpinanleggene må også vite om lovpålagte vedlikeholdskostnader gjelder under ordningen, forklarer Sylling Clausen.

– Hvis dette er på plass, så vil medlemmene våre være sikre på at alpinanleggene kan åpne neste sesong, sier hun.

(©NTB)