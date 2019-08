Alta-ulykken: Havarikommisjonen ankommer søndag

Mannskaper fra Statens havarikommisjon for transport reiser søndag morgen til Alta for å starte arbeidet med det styrtede helikopteret.

Det opplyser Havarikommisjonen lørdag kveld.

– Statens havarikommisjon for transport er varslet om helikopterulykken ved Alta. Mannskap fra Havarikommisjonen reiser til Alta søndag morgen for å starte arbeidet på ulykkesstedet, heter det i en melding.

Fire personer er bekreftet omkommet etter at et helikopter styrtet sørvest for Alta lørdag ettermiddag. Én person er savnet, og ytterligere én person er fraktet til sykehus for behandling.

