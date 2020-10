Alternativ jul er avlyst

Arrangementet Alternativ jul 2020 avlyses som følge av koronasituasjonen, opplyser arrangørene på sin hjemmeside.

Arrangementet er blitt gjennomført hvert år i over 50 år, men som følge av koronarestriksjoner for samling og avstand mellom mennesker, vil det ikke være mulig å gjennomføre i år, ifølge arrangøren.

De som faller utenfor, som rusmisbrukere og ensomme, har kunnet feire julen sammen på arrangementet.

– Vi vil sørge for at informasjon om avlysning spres seg blant våre tradisjonelle gjester i Oslos rus- og gatemiljø, og vi vil også sørge for å være til stede utenfor Oslo Kongressenter hele julaften om kvelden for å snakke med dem som kanskje ikke har fått med seg avlysningen, sier leder Henning Holstad i Alternativ jul.

