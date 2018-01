Alvorlig skadd i trafikkulykke på E136 i Gudbrandsdalen

Fører og passasjer i personbil alvorlig skadd.

Innlandet politidistrikt melder om flere ulykker på veiene på kort tid onsdag kveld.

- Det er nullføre i distriktet og glatte veier på forskjellige veistrekninger, men om det er noen direkte sammenheng med ulykkene kan jeg ikke si, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt til Nettavisen.

Lesja: Til sykehus med alvorlige skader



En lastebil og en personbil kolliderte onsdag kveld på E136 i Kjøremsgrende i Lesja. Tre personer er involvert i ulykken. En person ble sittende fastklemt i personenbilen og var rett før klokka 21 frigjort. Fører og passasjer i personbil er alvorlig skadd, melder Innlandet politidistrikt.

- Her er føreren av personbilen fløyet til St. Olavs Hospital og passasjeren er underveis til Lillehammer sykehus i ambulanse, sier operasjonsleder til Nettavisen.

Føreren av lastebilen er fysisk uskadd.

Kort tid etter melder politiet på Twitter at både fører og passasjer kjøres til sykehuset på Lillehammer da det ikke er flyvær for luftambulansen.

Bagn: To til legevakt etter kollisjon

Klokka 19.22 kom det melding om to personbiler i ulykke i Bagn. Fire personer skal være involvert. Skadeomfanget er uvisst. To personer er kjørt til legevakt i Fagernes, opplyser politiet til Nettavisen.

Klokka 19.13 kom det melding om en lastebil og en personbil som var involvert i en ulykke på E6 i Skaberud på Espa. En person ble kjørt til sykehus for behandling. Her er det snakk om et mindre uhell i forbindelse med kødannelser, opplyser politiet til Nettavisen.

