- Ja, vi er kjærester.

Det sier Farmen-kjendis Amalie Snøløs (22) og skuespiller Herman Tømmeraas fra Skam, til VG. Tømmeraas er kjent som «penetrator-Chris» i Skam.

Siden de to la ut intime Instagram-bilder på Valentines 16. februar, der de omfavnet hverandre, har det gått rykter om at de er sammen. Dette blir nå bekreftet.

best kjent som Penetrator-Chris i Skam Amalie Snøløs (22) ble for alvor kjent for det norske folk da hun i høst deltok i «Farmen» på TV 2.