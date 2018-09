Ambassaderåd reagerer på norske artisters Israel-boikott

Den israelske ambassaden i Norge kaller Eurovision-boikott en «kollektiv avstraffelse av ni millioner israelere».

24 norske artister har skrevet under et opprop mot Israel som vertskap for Eurovision Song Contest i mai neste år. De ber EBU velge et annet land som arrangør. Blant de norske artistene som har skrevet under oppropet, er Mari Boine, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Marthe Valle og Aslak Heika Hætta Bjørn.

Ambassaderåd Dan Poraz ved Israels ambassade reagerer skarpt og sier til Dagbladet at det er skammelig å boikotte Israel over en ikke-politisk sangkonkurranse.

Han nekter for påstandene om at Israel bruker Eurovision til politisk vinning.

– Hadde Erna Solberg hyllet en norsk vinner, hadde det blitt tolket i samme politiske kontekst? Nei. Det er så mye hat mot Israel at man blir blind overfor fornuft, sier han.

Israelske Netta Barzilai gikk til topps i Eurovision Song Contest i Lisboa i mai i år

– Vi vant Eurovision fordi seerne mente at vi hadde den beste sangen, og vi er dermed verter neste år. Boikotten bunner i stemmer fra det radikale venstre som vil dehumanisere Israel, dem må vi kjempe mot, sier ambassaderåden.

(©NTB)

Mest sett siste uken