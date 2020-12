To personer er kjørt til Akershus universitetssykehus etter at en ambulanse under utrykning kjørte av veien, skriver Romerikes Blad.

Ifølge politiet skal bilen ha rullet rundt, før den stanset nede i en grøft langs Nannestadveien, ikke langt fra Nannestad kirke, skriver avisa. – Det er store materielle skader. Ambulansen har gått rundt, men landet på hjulene igjen. Det ser stygt ut, men det ser ut som det har gått bra med de involverte, opplyser førstebetjent ved Ullensaker lensmannsdistrikt, Kenneth Warming til RB. To ambulansemedarbeidere er de eneste som skal ha vært inne i bilen under ulykken. (©NTB) Trafikkulykker

Ulykker

