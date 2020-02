Ambulansepersonell rømte etter angrep fra personer med hunder

Væpnet politi er på stedet etter at ambulansepersonell på jobb ble truet og angrepet av to personer med hunder på Vøyenenga i Bærum. Ingen er fysisk skadd.

Oslo politidistrikt fikk melding om hendelsen via AMK klokka 0.17 natt til tirsdag, og forsøker en time senere å få oversikt over hva som har skjedd.

– Vi bistår ambulansepersonell, som nylig ble truet og fysisk angrepet av to personer med hunder i forbindelse med utrykning til et helseoppdrag. Ingen ble fysisk skadd under hendelsen, opplyser politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tor Jøkling sier til NTB den aktuelle ambulansen hadde rykket ut ordinært helseoppdrag på adressen på Vøyenenga mandag kveld. Da de kom fram, måtte ambulansepersonellet ta seg inn i boligen.

– De ble møtt av et par, en dame og en mann med to hunder av den mer aggressive typen, og det oppsto en akutt truende situasjon med noe mulig voldsbruk, vi vet ikke helt om hundene har angrepet, men det hele ble i overkant ubehagelig. Ingen skal være fysisk skadd, sier Jøkling.

Situasjonen ble oppfattet som såpass truende at ambulansefolkene valgte å rømme.

– De kom seg unna, kjørte vekk og varslet. Vi er på stedet nå og ut fra historikken til de involverte, har vi valgt å bevæpne vårt personell, selv om det så vidt vi vet ikke er brukt våpen i kveldens situasjon fra de involvertes side. Det er ingen pågående trusselsituasjon, men vi er ved boligen og føler vi har full kontroll på situasjonen der.

(©NTB)