Amerikansk general i Norge: - Det er en stor krig på vei

General Robert Neller advarte de amerikanske troppene i Norge.

For første gang besøkte General Robert Neller Trondheim på sin årlige juletur til amerikanske marinesoldater stasjonert i Europa.

Neller er øverstkommanderende for De forente staters marinekorps. Siden julen 2016 har 300 av hans soldater blitt stasjonert i Norge.

- Big-ass fight



- Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig på vei, sa Neller til soldatene i Trondheim. Han beskrev krigen som kan sees i horisonten som en «big-ass fight», skriver Military.com. De fargerike adjektivene kan oversettes til «en stor krig».

Neller sa også at de amerikanske soldatene i Norge allerede befant seg i en krig. Deres nærvær i Trondheim har ført til det han beskrev som en informsajonskamp og en politisk kamp.

Neller sa at han tror Russland og Stillehavet nå vil bli fokuspunktene for USA - etter 15 år med krigføring i Irak og Afghanistan.

300: I dag er det 300 marinesoldater i Trondheim som skal være de første til å holde porten mot sør, hvis russerne ruller inn fra nord.

Kan bli flere



Vi har 300 marinesoldater her oppe. Vi kan gå fra 300 til 3000 over natten

Military.com viser til den ferske amerikanske National Security Strategy som viser at Russland bruker informasjonsverktøy til å påvirke demokratier, og at invasjonene i Georgia og Ukraina viser at de er villige til å bryte suvereniteten til stater i regionen.

I Trondheim sa sersjantmajor Ronald Green i marinekorpset: - Husk hvorfor dere er her. De overvåker dere, akkurat som dere overvåker dem. Vi har 300 marinesoldater her oppe. Vi kan gå fra 300 til 3000 over natten. Vi kan høyne trykket.

