Amerikanske bombefly har gjennomført sitt første oppdrag i Norge

De amerikanske bombeflyene som er utplassert på Ørland i Trøndelag, hadde sitt første oppdrag med Norge som base fredag.

Ifølge meldingen fra det amerikanske forsvaret skjedde oppdraget ved Barentshavet, skriver Fosna-Folket.

– Det er passende at vi startet denne utplasseringen med et oppdrag som viser fram våre evner til å integrere med våre norske allierte over flere forsvarsgrener, sier general Jeff Harrigian.

– Denne typen samhandlingsoperasjoner er spesielt kritiske i Arktis, hvor ingen nasjon har infrastrukturen eller kapasitetene til å operere alene, fortsetter han.

Flyene av typen B-1B Lancer, landet i Norge mandag. De blir værende en måneds tid.

(©NTB)

