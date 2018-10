Amerikanske soldater i ulykke på glatte veier i Trøndelag

Fire amerikanske soldater ble skadd da flere militære kjøretøyer i kolonne kjørte ut av veien og kolliderte mellom Røros og Tydal i Trøndelag.

Ulykken skjedde litt før klokken 15.30 på fylkesvei 705 ved Stuggusjøen.

– Vi har informasjon om at det er fire amerikanske soldater som er skadd, sier oberstløytnant Vegard Finberg, som er pressetalsperson for øvelsen Trident Juncture, til NTB.

De involverte kjøretøyene var lastevogner på hjul som kjørte utstyr i forbindelse med militærøvelsen.

Stenger vei

Fylkesvei 705 ved Stuggusjøen er blitt stengt for flere militærkolonner til forholdene er sikrere. Det er veldig dårlig vær i området med ekstremt glatte veier og tøffe kjøreforhold,

– Totalt er det åtte kjøretøy og 18 personer involvert i ulykken. To av de skadde er sendt med luftambulanse til St. Olavs hospital, en person er hentet med Forsvarets ambulanse og en fjerde er sendt til kontroll på legevakt. Vi vet ikke noe mer om skadeomfanget, men personen som er sendt til legevakt er lettere skadd, sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ulykken skal ha skjedd da ett av kjøretøyene havnet utenfor veien, mens resten kjørte inn i hverandre som følge av oppbremsing. Det tok lang tid før politiet var framme på ulykkesstedet tirsdag ettermiddag.

Til Adresseavisen sier et vitne at det er en militær lastebil som har bikket i en helling og ligger på siden.

Flere ulykker

Litt før klokken 19.30 skjedde det en ny ulykke i samme fylke. Denne gangen involverte det en sivil buss og et militært kjøretøy på riksvei 30 ved Glåmos, også det i Røros kommune. Her ble bussjåføren lettere skadd, ifølge politiet.

Noen minutter senere meldte Innlandet politidistrikt at samme type kjøretøy, en buss og et militært kjøretøy, har hatt et trafikkuhell på europavei 136 ved Jorabrua ved Dombås.

Det skal kun være materielle skader på bussen, som bare hadde én passasjer. Politiet melder om trafikale problemer på stedet og at det vil ta noe tid før veien er ryddet.

(©NTB)

