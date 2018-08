Amnesty kritiserer Sandbergs kjæreste for å skjønnmale Iran-regimet

– Amnesty er tydelige på at det foregår helt regelmessig pisking, uttaler menneskerettighets-organisasjonen..

Det var tirsdag denne uken at Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bekreftet at han er kjæreste med norsk-iranske Bahareh Letnes.

Etter en uke med mye kritikk stilte Sandberg og Letnes til et felles intervju i Dagsnytt 18 på NRK fredag. Der hevdet Letnes blant annet at det ikke er særlig utbredt med pisking som straffemetode i Iran.

Hun sa videre at omfanget av sharialover er rundt 20–30 prosent. Letnes hevdet videre at dersom hun skulle bli tilsnakket av politiet for ikke å dekke til håret med hijab, kunne hun unngå straff bare ved å si unnskyld og ta den på.

Det er et bilde som Amnestys pressekontakt Sindre Stranden Tollefsen ikke kjenner igjen.

– Amnesty er tydelige på at det foregår helt regelmessig pisking, blant annet i vår årlige rapport. Vi er helt uenig med den gjengivelsen hun kommer med. Og i et større bilde må vi bare gjenta at ethvert forsøk på å skjønnmale regimet i Iran er alvorlig og noe vi på det sterkeste tar avstand fra, sier Tollefsen til NRK.

Avviser kontakt med regimet

Den store offentlige debatten og medfølgende kritikk har gått inn på Letnes. Fredag avviste hun at hun har tett kontakt med det iranske presteregimet.

– Jeg har ikke noe forhold til og ikke noen tilknytning til regimet, sa hun videre, og forklarte deltakelse på feiringer i regi av den iranske ambassaden med at hun blant annet jobber med formidling av iransk kultur i Norge.

Onsdag omtalte Nettavisen hvordan steining, amputasjon, pisking og offentlig henging foregår i Iran. Sandberg fikk også kritikk etter at han omtalte landet som «ferielandet Iran».

Menneskerettsaktivist og medisinsk professor Mahmood Amiry-Moghaddam mener Sandberg tegner et helt feil bilde av Iran.

Dødsstraff ved steining er en av straffemetodene som ble praktisert i landet inntil nylig.

- Han sier at det bare er å reise dit og se med egne øyne. Det er samme ordlyden iranske myndigheter har brukt i årevis. Alle rapporter om menneskerettsbrudd i Iran blir laget av personer som ikke er i Iran, som for eksempel Iran Human Rights. Regimet svartmaler disse rapportene og sier at folk må komme og se med egne øye. Akkurat det samme sa Irans utenriksminister da han besøkte Norge for et par år siden. Så det sniker seg inn i vår kjære Sandbergs vokabular, sa Amiry-Moghaddam, som er leder for Iran Human Rights, til Nettavisen onsdag.

Leverte telefonen til PST

En annen av kritikerne mot Sandberg er Nettavisen-blogger Mahmoud Farahmand, som har bakgrunn fra Iran og sitter i bystyret i Porsgrunn for Høyre.

Sandberg har fått mye kritikk og må svare på flere spørsmål fra Stortinget etter en ferietur til Iran. Blant annet utsatte han seg for en sikkerhetsrisiko ved å ta med jobbtelefonen.

Telefonen er levert til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og er nå inndratt. I tillegg brøt Sandberg regelverket ved ikke å informere Statsministerens kontor om turen i forkant.

Torsdag uttalte statsminister Erna Solberg (H) at Sandberg hadde brutt sikkerhetsreglene for statsråder da han var på Iran-ferien. Årsaken er at han verken varslet Statsministerens kontor (SMK) om reisen, og at han tok med sin jobbtelefon til Iran.

Solberg uttalte også at hun fortsatt har tillit til sin fiskeriminister.

For statsråder er det rutine at de får en annen telefon når de besøker land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Ola Kaldager var sjef for den topphemmelige, norske etterretningsgruppen E 14 ,i et tiår fra midten av 1990-tallet. Han tror ikke at Sandberg er et yndet mål for den iranske etterretningstjenesten.

- Etterretningstjenesten er ingen vakker bransje når man begynner å se på metoder. Statsråder er i utgangspunktet ikke noe man går etter. Det gjør man ikke. De går etter dem som er rundt dem. Fallhøyden blir for stor. Man vet at sånne personer er under nøye observasjon. Det er ikke den typen kilder jeg ville gått på, sa Kaldager til Nettavisen tirsdag.

Liten sharia-kunnskap

- Du går ikke etter dem. Du går etter miljøet rundt dem, som ikke har de samme øynene rette mot seg. De som er rundt ministrene vet gjerne like mye som ministrene. For eksempel sjåfører som hører mye av det som blir sagt eller rådgivere. De kan man bruke lenge, mens en minister forsvinner etter en stund. De er ikke den ideelle kilden. Det er utrolig få ministere som har blitt tatt for noe sånt.

På spørsmål om Sandbergs vurdering av sharia i Iran, sa han fredag til NRK at det har han veldig liten kunnskap om.

– Men både da jeg var i Iran i 2016 og nå registrerer jeg at det er nyanser. Vi badet sammen, selv om Bahareh måtte ha en betydelig bekledning på seg. Jeg så unge folk gå hånd i hånd, sa han blant annet.

