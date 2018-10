Amnesty: Norge bør revurdere forholdet til Saudi-Arabia

Amnesty finner ingen grunn til å tro på Saudi-Arabias versjon av drapet på Jamal Khashoggi og mener Norge bør gjennomgå alle relasjoner med landet.

– Amnesty International krever en uavhengig gransking i FN-regi, sier seniorrådgiver Ina Tin, som tidligere i år ga ut boken «Saudi-Arabia – Sverdet og stemmene».

Hun tror ikke at regimekritikeren og journalisten Jamal Khashoggi mistet livet under en slåsskamp på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, slik makthavere i Riyadh hevder.

– Det høres ut som hvitvasking, sier Tin til NTB.

Søreide skeptisk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også skeptisk til Saudi-Arabias versjon.

– Jeg forventer at det gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet, og at alle de involverte stilles til ansvar for denne ugjerningen, sier hun til NTB.

Ina Tin mener utenriksministeren bør slutte opp om kravet om FN-gransking.

– Vi kan ikke bare fortsette å be Saudi-Arabia om å granske seg selv. Alle må skjønne at det sannsynligvis ikke kommer noen troverdige svar ut av det, sier Tin.

Oljefondet

Norske myndigheter bør også gå i seg selv og foreta en systematisk gjennomgang av forholdet til Saudi-Arabia, mener hun.

– Denne saken bør føre til at norske myndigheter går gjennom alle relasjoner vi har med Saudi-Arabia, også oljefondets investeringer i landet, sier hun.

– Norge bør definitivt også revurdere den militære eksporten til Saudi-Arabia, mener Tin.

Selv om eksporten av våpen og ammunisjon er stanset som følge av Saudi-Arabias krigføring i nabolandet Jemen, fortsetter eksporten av annet militært materiell.

– Dette bidrar til å støtte opp om landets militære, sier Tin.

Løper stor risiko

Amnesty har også et klart budskap til norsk næringsliv.

– Alle norske aktører som vurderer å etablere seg i Saudi-Arabia, løper en stor risiko, sier Tin.

– Det er all grunn til å rope et varsku om at vi her står overfor et land hvor det ikke er rettssikkerhet, og hvor det råder stor vilkårlighet i politikken. Dette er en stat som systematisk bryter menneskerettighetene, og man kan aldri vite hva som skjer, sier hun.

(©NTB)

