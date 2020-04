Amnestyprisen 2020 til direktøren ved Ila fengsel

Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, er tildelt Amnestyprisen for 2020 for sin innsats for norske innsatte. Her er han avbildet i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel får Amnestyprisen for 2020 for sin kamp for de innsattes rettigheter.

Menneskerettsorganisasjonen mener Bjarkeid gjennom sine 19 år som direktør i fengselet har vært en av de viktigste talspersonene for de norske fengselsinnsattes sak, særlig når det gjelder langvarig isolasjon for innsatte. Bjarkeid mottok prisen fredag av styreleder Kjetil Haanes i Amnesty. – Jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket, og jeg tror ikke en fengselsdirektør har fått prisen før, sa han da han mottok prisen. Han sa videre at fengselsdirektører daglig jobber med menneskerettigheter. – Og det er fint og viktig at også Amnesty ser hva som skjer inne i fengslene, sa Bjarkeid. Haanes sa at Bjarkeid gjentatte ganger har sagt fra om at fanger med psykiske lidelser havner i langvarig isolasjon på grunn av manglende ressurser. – Til tross for at Norge har fått internasjonal kritikk for disse forholdene, har nok Bjarkeids kritikk veid tyngst, sa styrelederen. – Og hvis myndighetene nå endelig har begynt å ta grep for å få slutt på denne menneskerettslige skampletten for Norge, er det ikke minst din fortjeneste, sa Haanes da han delte ut prisen. (©NTB)