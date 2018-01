Amundsen: – Burde ikke truet NRK med advokat

Hans Kristian Amundsen tar selvkritikk for at han truet NRK med advokat under valgkampen, men angrer ikke på måten varslersakene er håndtert på.

– Det finnes jo aldri en perfekt tid for å slutte, og jeg har fått kritikk. Noe har kritikerne åpenbart rett i. Jeg har gjort ting som ikke var godt nok. Jeg var her i NRK med advokat, og det ble omstridt, og det burde jeg ikke gjort, helt åpenbart, sier Amundsen til NRK.

Den nå avgåtte sekretariatslederen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe sikter til at han leide inn advokat Christian Reusch for å stanse NRKs sak om Ap-leder Jonas Gahr Støres bruk av vennetjenester i forbindelse med et eiendomssalg i sommer. Støre fikk kritikk for å ha mottatt gratis meglertjenester som en vennetjeneste fra meglertoppen Knut Brundtland.

Når det gjelder varslersakene, tar han ikke selvkritikk.

– Måten vi håndterte sakene på – i en veldig vanskelig situasjon – det ville jeg gjort om igjen. Jeg er stolt av måten vi håndterte sakene på, med de omstendighetene som var, sier han.

Han sier tidspunktet for avgangen ikke var tilfeldig.

– Jeg valgte å gå av nå foran det viktige sentralstyremøtet og landsstyremøtet i partiet. Mitt bidrag til at møtene skulle bli vellykket, var å gå av og dermed løse opp i det som alle så var en lei situasjon, sier Amundsen til NRK.

Amundsen erkjenner også at han ikke hadde noe valg; han kunne ikke bli sittende.

– Det var en fastlåst situasjon der vi måtte få til et bedre samarbeid mellom stortingsgruppa og partikontoret. Så lenge vi ikke fikk det til, så tenkte jeg at måten å løse det på, var at jeg gikk av. Det er jeg glad for at jeg gjorde, jeg tror det er et lite bidrag til at vi kommer videre som parti, sier han.

