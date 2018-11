Analytikere: – Ropstad svekket etter VG-avsløring

VGs avsløring av maktspillet i KrF svekker nestleder Kjell Ingolf Ropstads muligheter til å bli partiets nye leder, mener analytikere.

– Dette styrker ikke Ropstad, konstaterer politisk kommentator Berit Aalborg i Vårt Land.

– Saken kan bidra til å svekke Ropstads posisjon som en mulig leder for KrF, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til NTB.

Begge tar imidlertid forbehold om at VGs framstilling av maktkampen innad i KrF er riktig.

Full tillitt

KrF-leder Knut Arild Hareide sier han har full tillit til nestleder Kjell Ingolf Ropstad etter VGs avsløringer om hemmelige møter på Statsministerens kontor.

– Jeg var godt kjent med at Ropstad skulle ha det møtet. Jeg syns det var flott at han informerte meg. Men så har vi vært uenige om det abortutspillet og at det ble startet regjeringsforhandlinger før vi hadde tatt vårt veivalg, sier Hareide etter et møte i KrFs stortingsgruppe mandag.

– Jeg har tillit til Ropstad. Vi har snakket godt med hverandre underveis i prosessen, sier Hareide.

Avsløring

Ifølge VG startet Ropstad en knallhard kamp mot partileder Knut Arild Hareide og hans ønske om en historisk venstredreining etter et hemmelig møte med Høyre-ledelsen 11. oktober.

Ropstad hadde før dette møtet vært i tvil om hvordan han skulle forholde seg til Hareides oppsiktsvekkende landsstyretale 28. september. Internt skal han imidlertid ha uttalt at han ville være lojal mot Hareide, trass i uenighet om veivalg.

VALGFORSKER: Bernt Aardal.

I en kronikk 10. oktober flagget han sitt ståsted – men uten å nevne en endring av abortloven. Først etter kveldsmøtet den 11. begynte Ropstad å bruke abortsaken for det den var verdt for å sikre «blå» seier i KrF.

Kjørte på abort

På et møte i Hordaland KrF fire dager senere trakk Ropstad for første gang fram både abortlovens paragraf 2c, tvillingabort og bioteknologiloven som tre områder han mente KrF kunne få gjennomslag med Høyre.

18. oktober gikk han ut i mediene og ba Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare sitt syn på saken. Samme dag svarte Solberg imøtekommende at Høyre var klare til å diskutere abortloven, mens Støre gjorde det klart at noen endring av loven er uaktuelt.

Utspillet skapte ifølge VG sterke reaksjoner innad i KrF-ledelsen, som et brudd på spillereglene de hadde blitt enige om på forhånd, nemlig at man ikke skulle blande andre partier inn i KrFs interne prosess.

Oppsiktsvekkende

– Gitt at VGs versjon er riktig, så tyder jo det på at Høyre har spilt en mer aktiv rolle enn det som tidligere har vært kjent, sier Aardal.

– Dersom det her er snakk om koordinerte utspill, så er det ganske oppsiktsvekkende fordi denne historiske muligheten, slik Ropstad formulerte det, jo var nokså avgjørende for veivalget, mener valgforskeren.

De siste ukene har det bygget seg opp et betydelig raseri i mange KrF-miljøer. Saken kan føre til ytterligere splittelse i KrF, ifølge Aardal.

– Slike historier øker jo selvsagt forbitrelsen, særlig fordi abortspørsmålet ble så avgjørende.

Aalborg tror saken kan få mye å si for tilliten til Ropstad. Det springende punktet er om abortutspillet i utgangspunktet var Ropstads eget, eller om det kom fra Høyre, mener kommentatoren.

– Det er jo mye som tyder på at det var Høyre som først satte spørsmålet på dagsordenen, påpeker hun.

Kjenner seg ikke igjen

I en epost til VG skriver Ropstad at det er flere forhold i saken han ikke kjenner seg igjen i framstillingen av.

– Jeg har aldri vært i tvil om at det riktige for KrF har vært å samarbeide mot høyre. Det jeg var usikker på, var nettopp hvor hardt jeg skulle kjempe for saken, skriver han.

NTB har så langt mandag ikke lyktes i å få Ropstad i tale.

