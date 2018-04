Andrea Voll Voldum vil ha jusprofessor sparket etter «sludder»-kommentar i Navarsete-saken

- Saken går under seksuell trakassering. Selv om statsadvokaten og jusprofessoren ikke mener det, så kan vi kvinner bli støtt og føle oss trakassert, sier Voll Voldum til Nettavisen.

Den siste uken har det vært mye oppmerksomhet om grov seksuell trakassering av tidligere leder av Senterpartiet (Sp) Liv Signe Navarsete. I 2016 var ti Sp-politikere, åtte av dem med sentrale verv i politikken, på hyttetur i Åre i Sverige.

Liv Signe Navarsete.

Klokken 00.25 natt til 21. februar tikket det inn en melding på Messenger til Navarsete:

«Vi har lyst på fitta di».

Ingen av hyttekameratene har tatt ansvar for, eller beklaget det som skjedde. Torsdag formiddag anmeldte Senterpartiet (Sp) forholdet til politiet i Lærdal i Vest politidistrikt. Navarsete har folkeregistrert adresse i Lærdal.

Saken har vært gjenstand for stor debatt de siste dagene. Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo uttalte til Dagbladet at det var parodisk av partiet å bruke tid på dette sludderet. Han mener også at saken må henlegges av politiet.

- Bør sparkes

Statsadvokat i Oslo, Jørn Sigurd Maurud, uttalte til NRK at politiet ikke burde prioritere å etterforske saken.

- Når jusprofessor Alf Petter Høgberg mener vi må slutte å bruke tid på dette sludderet så tenkte jeg at han for det første burde sparkes. For det andre så må vi bruke tid på seksuell trakassering. Jo mer vi godtar av slik oppførsel, jo lettere er det for at mer alvorlige kriminelle handlinger, som voldtekter, blir dysset ned. Det er ikke bra, sier Andrea Voll Voldum til Nettavisen.

I 2016 ble Voll Voldum fra Lærdal i Sogn og Fjordane kjent i hele Norge da hun stod frem og fortalte sin historie om tre menn som ble frikjent i en voldtektssak mot henne. De tre mennene ble likevel dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 300.000 kroner, 100.000 hver.

Voll Voldum har sammen med June Holm, som også åpent har fortalt at hun har blitt utsatt for overgrep, startet stiftelsen « Vi Tror Deg» som har som hovedmål å forebygge voldtekter.

Høgberg gir følgende korte kommentar på Voll Voldums utspill:

- Jeg kan ikke bruke mer tid på dette sludderet uten å bli en parodi på meg selv.

Onsdag kveld ble det kjent at Navarsete blir sykmeldt som følge av sexmeldingssaken.

- Meldingen som ble sendt er langt over streken. Det er uakseptabel oppførsel av godt voksne menn. Jeg synes det er riktig at det blir mye oppstyr og offentlig interesse rundt denne saken, uansett hvor lenge siden det er meldingen ble sendt.

- Full støtt til Navarsete

- Saken går under seksuell trakassering. Selv om statsadvokaten og jusprofessoren ikke mener det, vil jeg påpeke at selv om alle menn ikke blir støtt av en slik melding, så kan vi kvinner bli støtt og føle oss trakassert. Jeg støtter Liv Signe Navarsete fullt ut i denne saken, sier sambygding i Lærdal Voll Voldum.

Blant hyttekameratene var 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe. Alle ti har benektet å stå bak meldingen, og torsdag ble forholdet anmeldt til politiet.

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud (arkivfoto).

Den famøse meldingen har også ført til at Borten Moe midlertidig har trukket seg fra sitt verv.

- Påtalemyndigheten og politikere er faktisk personer vi skal ha tillit til. Når statsadvokaten uttaler at dette ikke er alvorlig nok for politiet, mener jeg han legitimerer at det er greit å sende ut en grov melding og oppføre seg slik, sier Voll Voldum

- Han sender ut et signal til alle som noen gang kommer til å føle seg støtt og krenket av tilsvarende meldinger, og sier til dem at de ikke trenger å gå til politiet for å få hjelp. Det synes jeg er skremmende.

- Da blir spørsmålet: Hvor alvorlig skal det være før noen kan gå til politiet? Jeg mener vi skal ta seksuell trakassering på alvor. Hvis vi ikke tar tak i dette problemet kan det utvikle seg til et større problem som fysiske og mer alvorlige overgrep.

- Tar seksuelle overgrep på alvor

Statsadvokaten understreker at han aldri har ment at seksuell trakassering ikke skal tas på alvor.

Strafferettsekspert John Christian Elden.

- Det jeg har uttalt meg om vedrører ikke bekymringene Andrea Voll Voldum tar opp. Det har ikke vært min mening å fremstille det som om at vi ikke tar seksuelle overgrep og krenkelser på alvor, sier statsadvokat i Oslo Jørn Sigurd Maurud til Nettavisen.

- Jeg uttalte meg om de prioriteringene vi må foreta, og som er gitt av Riksadvokaten (påtalemyndighetens øverste organ). Dette bygger igjen på politiske signaler fra regjeringen og Stortinget.

Blant prioriterte saker i 2018 er:

Seksuelle overgrep mot barn



Grov voldskriminalitet



Menneskehandel



Grov profittmotivert kriminalitet



- Når vi prioriterer går det dessverre på bekostning av andre saker. Det er i lys av en slik prioriteringsrunde jeg uttalte meg. Seksuell trakassering og seksuelle overgrep skal selvsagt tas på alvor.

- Jeg må også si at Senterpartiet har et selvstendig ansvar med å følge opp saker med seksuell trakassering. Hvorvidt det er gjort vet jeg ikke. Men jeg betviler at løsningen er å sende denne saken til politiet.

Eksperter: - Bør ikke etterforskes

En av Norges fremste eksperter på strafferett, John Christian Elden, støtter statsadvokatens uttalelse om at politiet ikke skal prioritere etterforskning av saken.

- Det virker som en klok uttalelse når Senterpartiet har ruget på saken i over to år, og Navarsete selv aldri har anmeldt dette, som det er tvilsomt at er straffbart overhodet. Men det er selvsagt en uakseptabel oppførsel å sende slike meldinger, sier Elden til Nettavisen.

- Som eventuell seksuell trakassering er det foreldet mens det lå på Senterpartiets bord.

Ekspert på strafferett, advokat Kim Gerdts.

Elden har tidligere bistått Voll Voldum, begge er kjent med hverandres standpunkter.

Advokat Kim Gerdts har jobbet som forsvarer og strafferett i 26 år. Han støtter Elden og jusprofessor Høgberg.

- Dersom politiet faktisk velger å etterforske denne saken vil det være en hån mot andre menneskers langt mer alvorlige anmeldelser som blir henlagt av kapasitetsgrunner, sier Gerdts til Nettavisen.

- Men fører retorikken fra statsadvokaten til at færre tør anmelde det de selv opplever som alvorlige seksuell trakassering?

- Folk vil fortsette å anmelde forhold selv om politiet ikke etterforsker denne saken. Uansett så må jeg få si at det overhodet ikke er greit å sende slike meldinger.

- Strafferett løser ikke alle mellommenneskelige problemer. Dessuten er det ikke kapasitet i rettsapparatet til å løse alle slike problemer, avslutter Gerdts.

