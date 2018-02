Andreas Ygre Wiig er ute «Mesternes mester»

Snowboardkjøreren tapte nattesten mot Isabel Blanco.

Det var snowboardkjøreren Andreas Ygre Wiig som måtte forlate «Mesternes mester» denne uka, etter å ha tapt nattesten mot håndballspiller Isabel Blanco.

Ygre Wiig har vist styrke gjennom hele konkurransen, og har derfor vært sett på som storfavoritt for å vinne Mesternes mester.

Slik gikk det altså ikke.

- Det var surt å ryke ut, jeg hadde store forhåpninger om å komme meg stil semifinale og finale, innrømmer Ygre Wiig overfor Nettavisen.

Snowboardkjøreren hadde forberedt seg i forkant på de klassiske øvelsene som har vært brukt i semifinalen og finalen.

- Derfor var det ekstra kjipt å ryke ut like før, jeg var veldig motivert for å vinne.

ANDREAS har gjort det godt i de fleste øvelsene gjennom hele konkurransen.

- Lettere for en mann å vinne



I forrige uke trakk Steffen Iversen seg fra konkurransen, og nå som Ygre Wiig også er ute, er det kun én mann igjen: Bettingselskapenes favoritt Espen Jansen.

- Jeg bodde jo på rom med Espen, og han leverte ekstremt bra gjennom hele konkurransen. Samtidig var han min største konkurrent, sier Ygre Wiig.

Nå som han selv er ute av konkurransen, sier Ygre Wiig at han håper Espen vinner.

- I Norge har aldri en kvinne vunnet Mesternes mester. Tror du det er vanskeligere for damene å ta førsteplassen?

- Det har vel vist seg gjennom historien at det er lettere for en mann å vinne. Selv om de prøver å tilrettelegge og variere øvelsene slik at det er andre ting som spiller inn, så kommer vi ikke utenom at menn er fysisk sterkere enn damer på enkelte av øvelsene.

ROMKAMERATER: Andreas Ygre Wiig og Espen Jansen delte rom under konkurransen.

- Snowboardkjørerne har gjort det bra



Oppsummert sier Ygre Wiig at Mesternes mester var en veldig fin opplevelse.

- Alt i alt var det veldig gøy. Vi ble fort kjent med hverandre, kanskje fordi vi alle har litt samme bakgrunn.

I fjor kom snowboardkjører Helene Olafsen på andreplass i Mesternes mester. I 2010 stakk Daniel Franck av med seieren.

- Som snowboardkjører må man være godt gjennomtrent. Vi trener veldig allsidig, med mye fokus på ben og kjernemusklatur. Det er en fordel i en konkurranse som Mesternes mester. Snowboardkjørerne har gjort det bra, så det var synd å ikke kunne leve opp til det, sier Ygre Wiig.

