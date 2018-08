Anna Rasmussen (22) får bot på 100.000 kroner

Selskapet hennes klaget inn til forbrukertilsynet.

Det er Rasmussen selv som melder dette via sin blogg Mamma til Michelle.

- Selskapet mitt Anna Rasmussen AS ble klaget inn til forbrukertilsynet, av en person som har hevdet at jeg eller i hovedsak Jan holder falske konkurranser på Facebooksiden min. Det har blitt sendt inn bøttevis med sjermdumper av konkurranser der klager har etterlyst vinner, skriver hun.

- Ulovlig markedsføring

Forbrukertilsynet skriver på sine nettsider at Rasmussen Anna Rasmussen arrangerte fem konkurranser på Facebook-siden sin uten å trekke en vinner eller dele ut premier, og at selskapet for dette får en bot på 100.000 kroner for ulovlig markedsføring.

De fem konkurransene skal ha blitt arrangert i perioden 13. mars til 25. mai i år.

Elisabeth Lier Haugseth.

- Det er ulovlig å gjennomføre konkurranser eller salgsfremmende kampanjer der en lokker med premier, uten å trekke en vinner eller dele ut premier, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Tilsynet reagerer også på at på enkelte av konkurransene måtte man like Rasmussens egen Facebook-side for å delta, og slik spre konkurranser uten mulighet for å vinne, ytterligere.

- Egen lomme

Rasmussen skriver på sin blogg at hun tok 5000 kroner av egen lomme for å betale ut premier, da hun oppdaget de fem konkurransene som det ikke var delt ut premie på.

- Men forbrukertilsynet har ikke vært særlig fornøyde med det, og nå nylig fikk jeg en ganske brutal mail fra de. De hevder at jeg har tjent masser av penger på disse konkurransene, og ønsker å straffe meg deretter.

Bloggeren skriver også at forloveden ikke lenger har tilgang på hennes Facebook-side.

Anna Rasmussen AS har fått frist til 18. september med å komme med kommentarer til varselet.

