Antall kommuner med Høyre-ordfører mer enn halvert

Statsminister Erna Solberg (H) hilser stortingspresident Tone W. Trøen under åpningen av det 164. Storting. En viktig årsak til at Høyre vil styre en så lav andel av befolkningen de neste fire årene, er at de har mistet makten i de største kommunene og byene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)