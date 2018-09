Antall MDMA-beslag økte i første halvår

Antall beslag av partydopet MDMA er 14 prosent høyere i første halvdel av 2018 enn på samme tid i fjor. Samtidig blir flere narkotiske stoffer stadig sterkere.

Dagbladet siterer Kripos' narkotika og dopingstatistikk for første halvår i 2018. Ifølge rapporten er det beslaglagt rundt 19.000 tabletter og omtrent fem kilo MDMA-pulver og krystallinsk materiale.

Rapporten trekker fram at produktene har generelt høy renhet, og at det er en faktor som gir en betydelig større risiko for overdose. Det samme gjelder for kokain, som ifølge Kripos har en gjennomsnittlig styrkegrad på 66 prosent. Det er den høyeste siden 2002.

Flere av beslagene er gjort av tollvesenet, der stoffet er bestilt på det «mørke nettet».

– Formidabel økning

– Vi er i en kritisk fase nå. Det er en formidabel økning, sier senioringeniør Elisabeth Drange i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse til Dagbladet.

Hun trekker også fram at beslag av GHB har økt med 25 prosent i forhold til fjoråret. I 2017 var økningen i beslag på hele 37 prosent sammenlignet med året i forveien.

Til tross for økningen i MDMA og GHB falt det totale antallet narkotikabeslag i fjor for fjerde år på rad. Da ble det registrert 25.230 saker. Det er over 6.000 færre enn i toppåret 2014.

Cannabisbeslag øker kraftig

– Det er beslaglagt store mengder hasj, og styrkegraden i cannabisprodukter har, som i Europa for øvrig, vært kraftig økende de siste årene, heter det i rapporten.

Så langt i år har over to tonn cannabisprodukter blitt beslaglagt, og i løpet av de siste ni årene ble det kun beslaglagt mer i 2016 (2,5 tonn).

Ifølge rapporten øker også styrkegraden på cannabisproduktene.

Narkotikastatistikken er en total, nasjonal statistikk og innbefatter både toll- og politibeslag. I løpet av første halvåret 2018 ble det registrert rett i underkant av 12.000 unike narkotikasaker, en nedgang på om lag 7 prosent i forhold til samme periode året før.

(©NTB)

