Antall omkomne i septembertrafikken mer enn tredoblet

17 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i september mot fem i samme måned i fjor.

– Dette har vært en blytung måned for trafikksikkerheten. Det er tungt å ta inn over seg. Dette er langt mer enn tall og statistikk. Vi snakker om mennesker, skjebner, familier, etterlatte og berørte lokalsamfunn, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til Statens vegvesens foreløpige tall for september.

Fem av de 17 som mistet livet i septembertrafikken, omkom i en veteranbilulykke på Rjukan søndag 2. september.

Så langt i år har 80 personer omkommet på norske veier. I 2017 mistet 72 personer livet i trafikken i løpet av årets tre første kvartaler, 111 omkom i samme periode i 2016, 87 i 2015 og 126 i 2014.

Utforkjørings- og møteulykker dominerer både i september og så langt i år.

(©NTB)

