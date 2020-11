Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april

Tirsdag var det registrert 188.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 2.600 flere enn forrige uke.

Tallet på arbeidssøkere øker dermed for første gang siden april, ifølge Nav.

– Etter en sammenhengende nedgang siden midten av april, har antallet arbeidssøkere økt denne uken. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid. Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.