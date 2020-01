Ap ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saken

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier han forventer at Bymiljøetaten snur og at amcar-arrangementet på USAs nasjonaldag får gå sin gang i Frognerparken.

Jacobsen sier han er overrasket over at Bymiljøetaten stoppet amcar-utstillingen i Frognerparken. Han mener at sunn fornuft nå må slå inn.

– Jeg forventer at Bymiljøetaten tenker seg om en gang til og gjør om på dette. Hvis ikke må vi be byrådet om å gripe inn, sier Jacobsen til NTB.

Han ble kjent med saken gjennom mediene denne uken.

– Dette har ikke vært oppe i bystyret, og ingen av byrådspartiene har vært kjent med saken, sier han.

– Dummer seg ut

Jacobsen sier han deler frustrasjonen mange føler over at noen på egen hånd bestemmer at et «hyggelig familiearrangement» ikke får fortsette.

– Bymiljøetaten dummer seg ut. Og dette rammer selvfølgelig byrådspartiene, sier Jacobsen.

– Vil Bymiljøetaten være enig med deg i at dette ikke er en politisk beslutning?

– Da må noen i så fall vise hvor den beslutningen er tatt. Det er ikke blitt lagt føringer fra bystyrets side at dette skal bli konklusjonen. Det har ikke på noe tidspunkt vært hensikten at det plutselig skal være slutt på et familiearrangement som, så vidt jeg vet, har vært uproblematisk.

Stoppet 20 år gammel tradisjon

Mandag ble det kjent at Oslo kommune ville stoppe den tradisjonelle utstillingen av amerikanske veteranbiler i Frognerparken i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli.

– Å være imot privatbilisme i Oslo sentrum er en ærlig politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å forsøke å ramme et tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltakere og Oslos befolkning i godt over 20 år, skrev arrangøren Raceworz Norway på sine Facebook-sider.

(©NTB)