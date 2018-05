Ap-byråd vil selge Frps skandaletomt i Spania: - Her har Listhaug sløst bort penger på noe ubrukelig

Byråden mener Sylvi Listhaug har lurt Oslos eldre, etter omstridt prosjekt som hittil har kostet 30 millioner kroner.

Fremskrittspartiet, med daværende eldrebyråd Sylvi Listhaug i spissen, ville sende eldre til varmere strøk og kjøpte tomt i Spania for å bygge sykehjem.

Men kjøpet ble raskt et mareritt og et pengesluk for Oslo kommune. Tomta viste seg å være ubrukelig, og kommunen fikk ikke byggetillatelse fra lokale myndigheter. Så langt har kjøpet kostet 30 millioner kroner.

Nå vil det rødgrønne byrådet kvitte seg med forgjengerens skandaletomt.

- Vi skal nå ta kontakt med eiendomsmeglere for å se om vi nå kan rydde opp i det det forrige byrådet ikke klarte å rydde opp i, sier dagens eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til Nettavisen.

VIL SELGE: Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl, vil skal selge sykehjemstomta som ble kjøpt i Spania av det forrige byrådet. Hun ser ingen grunn til å beholde skandaletomta.

- Kastet pengene ut av vinduet



Tomta på 12 mål, som ligger i Altea nær Benidorm, ble kjøpt av Oslo kommunes sykehjemsselskap Omsorgsbygg for 3,4 millioner kroner i 2005. Men Tellevik Dahl ser ingen grunn til at kommunen skal beholde tomta.

- Oslo kommune har ingenting med å eie en olivenlund i Spania som er regulert til landbruks- og friluftsformål, og som det heller ikke er mulig å omregulere til noe annet, sier hun.

Byråden er også krystallklar på hvem hun mener har skylda for det mislykkede prosjektet.

- Tiden er inne for å prøve å hente hjem noen av pengene som Sylvi Listhaug kastet ut av vinduet. Her har Listhaug sløst bort skattebetalernes penger på noe ubrukelig, og brukt enda mer penger for å stoppe hele prosessen der nede, sier Tellevik Dahl, og understreker:

- Her har det vært rot fra dag én. Totalt har Oslo kommune brukt 30 millioner kroner på den steinrøysa der nede, som kunne vært brukt til å styrke eldreomsorgen i Oslo.

Listhaug selv slår tilbake mot kritikken.

- Jeg tar ikke noen leksjon fra Oslo-byråden, sier hun til Nettavisen.

Les Listhaugs tilsvar lenger ned i saken.

PLANEN: Slik skulle sykehjemmet bli seende ut, der Oslo eldre skulle kunne nyte sol og sommer.

- Hun har lurt de eldre



Listhaug reiste selv ned til Spania for å legge ned sykehjemmets grunnstein på tomta. Og etter at skandalen ble et faktum, fremmet Arbeiderpartiet, SV og Rødt et mistillitsforslag mot byråden.

- Jeg har ansvaret for at sykehjemmet ble bestilt, sa hun til TV 2 Nyhetene i forbindelse med en høring om skandalen i 2010.

Tellevik Dahl mener Listhaug rett og slett har lurt de eldre.

- Det var Listhaug som var eldrebyråd, og hun lovet eldre et sykehjem i sola, men i praksis lurte hun byens eldre og ga kommunen en regning på 30 millioner, sier hun, og legger samtidig til:

- Hun bruker ofte store ord, men leverer sjelden.

30 MILL: Tomta står ubrukt 13 år etter at Oslo kommune kjøpte den til å bygge sykehjem. Prisen var da 3,4 millioner kroner, men kostnadene for tomta har nå økt til 30 millioner.

- Så dere mener dere ikke har noe ansvar for tomtekjøpet?

- Nei, det var Sylvi Listhaug som kjøpte dette, og det var den daværende opposisjonen i bystyret som måtte gripe inn tre år senere for å avvikle prosjektet. Her kjøper hun en landbrukstomt med store begrensninger. Det å tro at man da får omregulert det til å bygge et sykehjem, synes jeg er veldig optimistisk, sier Tellevik Dahl.

- Det gror vel igjen



I 2009, samme år som det forrige byrådet bestemte å skrinlegge prosjektet, offentliggjorde Oslo kommune PricewatherhouseCoopers (PwC) gransking av den planlagte sykehjemsbyggingen.

Der ble det blant annet slått fast at spanske advokater har fått overført 1,1 millioner kroner i forbindelse med tomtekjøpet, noe en e-post antydet at kunne dreie seg om «svarte penger». Videre var tjenester som er kjøpt inn i forbindelse med prosjektet i strid med anbudsregler og kommunens eget reglement.

Rapportens hovedkonklusjon var at «Oslo kommunes økonomiske interesser ikke ble tilstrekkelig ivaretatt i prosjektet.»

12 MÅL: Oslo kommune fikk ikke byggetillatelse for den 12 mål store tomta i Spania, som nå er gjengrodd og vil bli solgt.

Fikk til slutt tillatelse



Omsorgsbygg fikk imidlertid forsikringer fra lokale myndigheter om at tomta de kjøpte, som i utgangspunktet var fredet, ville bli omregulert. Men saken startet et lokalpolitisk spill i Spania, som bidro til å hindre at Oslo fikk byggetillatelse på tomta. Etter seks år, i 2013, fikk kommunen tillatelsen de hadde ventet på, men da var prosjektet lagt dødt.

- Politikerne i Altea var helt uenig i at det skulle skje. Så etter at man stoppet arbeidet med tomta, har den bare ligget i porteføljen over Oslo kommunes eiendommer. Det gror vel igjen, sier Tellevik Dahl.



- Hvorfor i et annet land?



Hun mener markedet nå kan være bra for et salg av tomta, som også ble forsøkt solgt for fem år siden.

- Jeg mener det er viktig å prøve å få solgt den tomta nå. Spania ble ganske hardt rammet av finanskrisen, men nå begynner pilene å peke oppover igjen, sier Tellevik Dahl.

TEGNINGENE: Byggetegningene var klare for syden-sykehjemmet, men de ble altså lagt i skuffen.

- Hvor mye tror dere tomta er verdt?

- Det er vanskelig å si. Det er det vi må se på nå. Jeg skal gi Omsorgsbygg i oppdrag å se på dette, slik at de kan gi meg en anbefaling, sier hun.

Hun ser i motsetning til Listhaug, ingen grunn til å sende eldre til Spania.

- Man kan lure på hvorfor i all verden man skal bygge et sykehjem i et annet land. Alle kan få bo der de vil, men vårt oppdrag er å gi gode tjenester til innbyggerne i Oslo, sier byråden, og legger til:

- Det er vi godt i gang med. Vi øker bemanningen og setter en ny standard på sykehjem i en fart folk ikke har sett tidligere, sier hun.

Listhaug: - Jeg tar ikke en leksjon



Listhaug, som nå er stortingsrepresentant for Frp, sier det var en god grunn til at de ønsket å bygge sykehjemmet i Spania.

- Frp ønsket å bygge et sykehjem i Spania som et tilbud til Oslos eldre på 2000-tallet, fordi mange eldre ville ha godt av å komme bort fra kulde og is til varmere strøk. Dessverre fikk vi ikke til dette, sier Listhaug til Nettavisen.

Hun slår samtidig hardt tilbake mot kritikken fra Ap-byråden.

- Jeg tar ikke noen leksjon fra en Oslo-byråd som kaster ut eldre folk på St. Halvardshjemmet og eldre demente på Manglerudhjemmet, og som så langt har lagt ned nesten 300 sykehjemsplasser. Det er mange som er rystet over Arbeiderpartiets hardkjør mot de eldre i Oslo, og at mediene lar dem komme unna med det, sier Listhaug, og legger til:

- Det er sikkert en god strategi av byrådet å gå til angrep på en ti år gammel sak, mens de sender ut nye varselbrev til pårørende om at eldre skal hives ut av hjemmene sine.

BORT FRA KULDE: - Frp ønsket å bygge et sykehjem i Spania som et tilbud til Oslos eldre på 2000-tallet, fordi mange eldre ville ha godt av å komme bort fra kulde og is til varmere strøk. Dessverre fikk vi ikke til dette, sier Listhaug til Nettavisen.

- Vi fikk til mye



Listhaug mener de til tross for nederlaget i Spania, fikk til mye for Oslos eldre da hun var eldrebyråd.

- Jeg er fornøyd med mye av det vi fikk gjennom i min tid som byråd for helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune. Vi fikk vedtatt byggingen av hundrevis av Omsorg + leiligheter som er for de som ikke er trygge hjemme, men som heller ikke trenger sykehjemsplass, sier hun.

Hun viser også til at de eldre fikk fritt brukervalg i hjemmetjenestene, som ifølge henne er så populært at Ap ikke har turt å fjerne det.

- Vi fikk på plass underholdning til de eldre, med artister som reiste rundt og det var stor stemning på mange sykehjem, sier Listhaug, som også trekker fram at de ønsket at private skulle få drive sykehjem.

- Arbeiderpartiet og Tellevik Dahl kaster nå disse ut av ideologiske årsaker, blant annet på Manglerudhjemmet hvor det er hjemmekoselig, pub og de eldre blir godt ivaretatt. De ansatte går uten uniformer og de eldre får bestemme selv, sier hun.

