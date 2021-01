Ap-folk i Stavanger vil fjerne støtten til religiøse friskoler

Arbeiderpartiets programutkast går ikke langt nok i å bremse etableringen av religiøse friskoler, mener Aps gruppeleder i Stavanger. Intolerant, mener KrF.

Han vil nå foreslå at statsstøtten til slike skoler fjernes helt, skriver Vårt Land.

– Religionsfrihet står høyt i Norge, men det bør ikke være en statlig oppgave å bidra til ytterligere segregering i samfunnet på religiøst grunnlag, sier Dag Mossige, Aps gruppeleder i Stavanger.

Sammen med Øyvind Jacobsen i samme parti har han nettopp spilt inn et nytt kulepunkt til partiets program for perioden 2021–2025. «Arbeiderpartiet ønsker å gå bort fra statlig finansiering av religiøse friskoler», heter det i forslaget deres.

I KrF er reaksjonen på forslaget skarp. Skolepolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan, kaller forslaget «et uttrykk for intoleranse».

– Forslaget er et uttrykk for en autoritær liberalisme, hvor statsstøtten blir en belønningsordning for holdninger som politikerne liker, sier Grøvan.

Aps partiprogram skal debatteres og endelig vedtas på partiets landsmøte i april.

