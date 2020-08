Ap fram på ny partimåling – Høyre går tilbake

- Jeg tror det gjenspeiler at Arbeiderpartiet får tillit fordi vi har stått på for landet i denne usikre tiden.

Arbeiderpartiet rykker fram på TV 2s måling for august. Partiet går 4,6 prosentpoeng fram til en oppslutning på 25,4 prosent. Høyre går tilbake til 25 prosent.

Dermed er Ap landets største parti, ifølge målingen, som er utført av Kantar på oppdrag fra TV 2.

– Det er mye høyere tall enn sist, så jeg håper vi er på vei oppover. Jeg tror det gjenspeiler at Arbeiderpartiet får tillit fordi vi har stått på for landet i denne usikre tiden. Og dette med at vi er tryggere sammen når vi løser de store oppgavene, det tror jeg folk kjenner på i en utrygg tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

25,4 prosent er fremdeles et lite stykke under 27,4, som ble valgresultatet ved forrige stortingsvalg.

Statsminister Erna Solbergs Høyre tar et steg tilbake og faller med 2,7 prosentpoeng til 25 prosent.

– Jeg tenker at det er bra resultat. 25 prosent er det vi fikk i 2017-valget og la grunnlag for at vi sitter i regjering, men det er klart at vi skal ha et bredere borgerlig samarbeid som må løfte seg totalt sett, sier statsministeren.

De øvrige partiene får følgende oppslutning (endring fra juli i parentes): Sp: 15 (+2,3), Frp: 9,4 (-1,2), SV: 7,5 (-0,6), MDG: 5,2 (-0,5), Rødt: 4,6 (-1,2), KrF: 4,5 (+0,6), Venstre: 2,3 (-0,6).

980 personer ble intervjuet mellom 4. til 7. august. 76,7 prosent av de spurte oppga preferanse.

