Ap-ledelsen etter landsstyremøte: - Mange uttrykte frustrasjon

Men Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at han fikk kritikk for håndteringen av Giske-saken.

GARDERMOEN (Nettavisen): - Det har vært en veldig god diskusjon, åpen og ærlig. Og den har i hovedsak handlet om å trekke sammen og komme igang med det politiske arbeidet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til pressen etter partiets ekstraordinære landsstyremøte mandag.

Støre forteller at landsstyret ikke ga partiledelsen kritikk for håndteringen av varslersakene mot Giske.

- Jeg opplever at vi har fått bred støtte for håndteringen. Jeg opplever at landsstyret sier at det har vært en vanskelig situasjon, men Kjersti og jeg som har hatt hovedansvaret, har fått bred støtte, sier han.

Støre sier det heller ikke har kommet noen reaksjoner på at sentralstyret tidligere mandag avgjorde at Trond Giske ikke skal være en del av sentralstyret.

- Vi har formulert dette slik fra sentralstyret at det ikke er naturlig for ham å møte resten av perioden. Det er en holdning som dette landsstyret har tatt til etterretning, sier Ap-lederen.



- Uttrykte frustrasjon



Partisekretær Kjersti Stenseng sier hennes inntrykk er at Arbeiderpartiet nå står samlet, selv om flere på møtet uttrykte frustrasjon.

- Det er mange som har uttrykt frustrasjon over en vanskelig tid. Men det var en veldig entydig tilbakemelding på at folk er opptatt av å komme igang igjen med politikk og samle seg. Det inntrykket jeg sitter igjen med er at det er et parti som er samlet og har lyst til å se videre, og legge det vi har stått i bak oss, sier Stenseng til pressen.

Som Nettavisen skrev tidligere mandag, ønsker ikke Stenseng å kommentere den angivelige konflikten mellom henne og partiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen på Stortinget, som søndag valgte å si opp jobben sin på grunn av den angivelige konflikten.

- Det er en del diskusjoner vi tar internt, og så er det en del ting vi tar utad. Det har vi gjort i dag, vi har tatt ganske mange ting internt. Vi har hatt gode diskusjoner og det er ikke alt dere skal forvente å få svar på, sier hun på spørsmål om konflikten.

Stenseng sier hun ikke opplevde at hun fikk noe kritikk på møtet.

