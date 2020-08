Ap-ledelsen ville unngått opprop mot Giske

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng legger ikke skjul på at hun helst hadde sett at partifeller ikke hadde kommet med et opprop mot Trond Giske.

I et opprop signert av over 100 Ap-politikere oppfordres fylkeslaget i Trøndelag til å velge en annen leder enn Trond Giske.

– Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop, skriver Stenseng i en melding NTB har fått.

Oppropet kommer dagen etter at tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, beskrev en utbredt ukultur i Trøndelag Ap i et innlegg på Trønderdebatt.

– Det er sterkt å høre Ellen Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet. Det er bra at Ellen og andre sier fra, og de skal vite at vi tar det på største alvor. Arbeiderpartiet er et tryggere parti i dag. Jobben er ikke over, men alle skal vite at vi jobber utrettelig for likestilling og mot diskriminering i Arbeiderpartiet, skriver Stenseng.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viser til uttalelsen fra Stenseng.

– Det er uttrykk for et sterkt engasjement for en sak, som handler om kvinner og menns respekt for å kunne delta i politikk og organisasjonsliv uten krenkelser og trakasseringer, sier han til TV 2.

