Ap, MDG, Venstre og KrF er enige om å danne byråd i Bergen

Etter langvarige forhandlinger har KrF på nytt takket ja til å bli med, mens SV er ute av byrådsforhandlingene i Bergen.

– Vi har de siste ukene hatt gode, men krevende, samtaler med fire andre partier, uten at vi har lyktes med målet om at vi sammen skulle danne byråd, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en pressemelding tirsdag kveld.

Siden valget har det pågått forhandlinger mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, KrF og Venstre. Senterpartiet trakk seg fra forhandlingene like etter valget på grunn av strid om utbygging av Bybanen. I helgen trakk KrF seg fra forhandlingene og begrunnet dette med at den politiske avstanden var for stor.

KrF hadde søndag en uformell samtale med Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frp og Pensjonistpartiet.

– Grunnet usikkerheten i den parlamentariske situasjonen, og for at vi i fellesskap skal kunne ta ansvar for viktige saker for byen og for våre partier, har jeg i dag valgt å invitere KrF tilbake. Jeg er glad for at de har takket ja, og at vi nå er enige om å danne et nytt byråd for Bergen, sier Valhammer.

SV er imidlertid lite fornøyd med den nye løsningen.

– Ap, Venstre og MDG ba i dag SV om å forlate forhandlingene om et nytt firepartibyråd i Bergen, sier SVs Mikkel Grüner til Bergens Tidende og legger til at han mener dette blir et svakt byråd som SV ikke kan garantere for.

– Ingen kan holde SV ansvarlig for at disse skal overlevere, legger han til.