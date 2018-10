Ap og Sp vil tvinge regjeringen til å offentliggjøre medisinpriser

Et stortingsflertall ledet av Ap og Sp kan tvinge regjeringen til å avslutte praksisen med hemmelighold av prisene på legemidler.

De to rødgrønne partiene vil onsdag fremme forslag om å offentliggjøre prisen på legemidler, skriver Bergens Tidende.

SV har lovet å støtte forslagene til begge partiene, mens KrF, som lenge har vært opptatt av åpenhet rundt prisene, sier de skal vurdere Aps forslag. Dermed kan det bli flertall for forslaget.

– Norge har en lang tradisjon for åpenhet om legemiddelpriser. Det er ikke bare et viktig demokratisk prinsipp. Prisene våre har godt tålt sammenligninger med andre land, sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

I 2016, etter initiativ fra helseminister Bent Høie (H), ble det bestemt at fremforhandlede priser for medisin kan unndras offentlighet, noe som endret 20 år med åpenhetspraksis. Høie mente da at åpenhet rundt priser ville ført til at helsevesenet måtte betale mer for legemidler.

Totalt omfatter hemmeligholdet medisininnkjøp for flere milliarder kroner hvert år.

