Ap og SV om nye taxiregler: - Det vil øke prisene

- Vi er meget skeptisk til frislippet til regjeringen, sier Ap.Flere partier slakter de nye taxireglene til regjeringen.

Regjeringen vil endre taxinæringen slik vi kjenner den i dag, og mandag sendte de sitt forslag til endringer i drosjereguleringen ut på høring.

Blant annet ønsker de et frislipp for antall taxiløyver, ved å oppheve antallsreguleringen som nå er i bransjen. Dette vil gi økt konkurranse, og åpne for nye aktører i det norske taximarkedet.

SKEPTISK: - Vi er meget skeptisk til det frislippet regjeringen legger opp til, sier stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap).

Men forslaget blir slaktet av opposisjonen på Stortinget. Arbeiderpartiet og SV mener endringene bare vil øke prisene for forbrukerne.

- Vi er meget skeptisk til det frislippet regjeringen legger opp til. Vi mener ikke at fri konkurranse i taxinæringen vil føre til hverken billigere tjenester, eller sikre arbeidsplasser i en seriøs næring. Det har frislippet i Oslo vist, sier stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap), som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè, til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: Nå blir det billigere å kjøre taxi

- Uber tar ikke ansvar

Ifølge forslaget må de som vil kjøre taxi, fortsatt ha taxiløyve. Alle med fagkunnskap kan kjøre, men de trenger ikke være tilknyttet en sentral.

«Med dette forslaget vil det være enklere for nye aktører, som f.eks. Uber og Prai å komme inn i drosjemarkedet», skriver Høyre på Facebook.

Som kjent forlot Uber Norge for ett år siden, men endringene kan altså åpne for et comeback for den appstyrte kjøretjenesten.

Også dette liker Arbeiderpartiet dårlig:

- Vi vet at Uber er et selskap som hverken betaler skatt til Norge eller tar arbeidsgiveransvar. Vi er positive til teknologien bak Uber, som beskriver seg som et teknologiselskap, men at teknologien bør benyttes i samarbeid med drosjesentraler, sier Langholm Hansen, og påpeker:

- At taxinæringen taper omsetning til svart personbefordring, såkalt pirattaxi, må ikke brukes til å liberalisere og lovliggjøre den samme ulovlige virksomheten. Det blir ikke tryggere å kjøre 70 i et boligområde fordi om man skifter skilt fra 40 til 70, sier han.

Les også: Så mye kan du spare på taxiturene

SV: - Gir bare mer trafikkaos

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, tror også det vil bli høyere priser med regjeringens taxiforslag.

- Konkurranseutsetting av taxier har ikke ført til lavere priser, tvert i mot. Det er en dårlig idé av regjeringen å ta en dårlig oppskrift enda lengre, sier Nævra til Nettavisen.

IKKE LAVERE: - Konkurranseutsetting av taxier har ikke ført til lavere priser, tvert i mot. Det er en dårlig idé av regjeringen å ta en dårlig oppskrift enda lengre, sier SVs næringspolitiske talsperson, Arne Nævra.

Han mener et frislipp rett og slett vil gi mer trafikkaos.

- Til og med i Ubers fødeland, USA, har nå storbyer som New York satt en øvre grense på hvor mange taxier som har lov å kjøre i byen, nettopp fordi et frislipp skapte kaos. Vi må lære av dem, og skjønne at totalt frislipp bare gir mer trafikkaos og dårligere taxitilbud, sier Nævra.

Han frykter også at det vil bli et dårligere tilbud i distriktene.

- Mens regjeringens forslag kan føre til kaos og dårligere tilbud i byene, er det fare for at det vil føre til færre taxier i distriktene og et dårligere tilbud for kundene der, sier SV-politikeren.

Les også: - Slik vil Venstre få Uber tilbake til Norge

FÆRRE: - Regjeringens forslag fører til et frislipp. Vi mener tvert imot at det bør være færre drosjeløyver i de store byene, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt: - Heller færre løyver

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er også skeptisk til endringene som regjeringen foreslår.

- Når det blir flere drosjer på grunn av liberalisering av løyvepolitikken, vil prisene gå opp. Det har vi sett i Sverige, og i løyveområdet rundt Akershus/Oslo. Det skjer fordi drosjesjåførene er provisjonsbetalt. Står en drosje stille, tjener sjåføren null kroner. Når det kommer flere drosjer, blir det færre turer per bil, og sjåførene må jobbe lengre skift for å tjene det samme som før. Det fører til at prisene vil øke, sier Moxnes, og legger til:

- Regjeringens forslag fører til et frislipp. Vi mener tvert imot at det bør være færre drosjeløyver i de store byene. Tidligere har dette vært uaktuelt på grunn av lange taxikøer nattestid, men økningen i busstilbud om natten og i helgene i de store byene veier opp for det, sier han.

Les også: Oslo har landets dyreste drosjer

Dale: - Bedre tilbud til de reisende

Da forslagene ble sendt ut på høring mandag, understreket samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at de gjør endringene for å gi de reisende et enda bedre tilbud.

BEDRE TILBUD: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) understreker at de gjør endringene i taxireglene for å gi de reisende et enda bedre tilbud.

- Regjeringen ønsker et velfungerende drosjemarked som gir et enda bedre tilbud til de reisende. Ny teknologi har endra folks forventninger til drosjetilbudet. I lovforslagene som vi nå sender på høring foreslår vi å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg, sa Dale i en uttalelse, og la til:

- Vi ønsker større konkurranse i byene og mulighet for bruk av ny teknologi, samtidig sikrer vi tilbudet i distriktene. Det nye regelverket skal også ivareta tryggheten til de reisende og bidra til en ryddig og seriøst drosjenæring.

Mest sett siste uken