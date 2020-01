Ap om Hauglies avgang: – En innrømmelse

Statsminister Erna Solberg (H) kan ikke rømme fra ansvaret i Nav-skandalen ved å bytte ut Anniken Hauglie, advarer Arbeiderpartiet.

– Dette er en innrømmelse fra Erna Solberg på at Anniken Hauglie har et stort ansvar for Nav-skandalen. Det er det første jeg tenker, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører i Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen, til NTB.

Hansen gjør det klart at Ap vil fortsette å holde statsminister Erna Solberg og regjeringen ansvarlig i saken.

– De kan ikke rømme fra dette ved å bytte ut Anniken Hauglie, sier Hansen.

